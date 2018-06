Il Mondiale viaggia sul filo della potenza

di Giorgio Ursicino

Comunque vada sarà un Campionato combattuto, fino in fondo. La Ferrari si è ripresa la leadership nella classifica Piloti e si è avvicinata in quella Costruttori nonostante ancora una volta Kimi Raikkonen non sia riuscito a graffiare. Il finlandese è arrivato a 27 secondi dal compagno di squadra e questo non può certo dipendere per intero dal nuovo e più potente motore che Sebastian aveva sotto il cofano. Come è già avvenuto all’inizio di stagione con la doppietta in Australia e in...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO