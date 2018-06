Lorenzo, capolavoro rosso al Mugello. L'Italia sul podio con Dovizioso e Rossi

di Flavio Atzori

Nella terra natìa di Giotto, Jorge Lorenzo conquista il gran premio del Mugello, round casalingo di una Ducati perfetta in grado di disegnare traiettorie vincenti. Un capolavoro di guida quello messo in mostra dal maiorchino, ritornato “martillo” come negli anni vincenti in seno ai tre diapason di casa Yamaha. Partito in vetta, ha iniziato a martellare dal primo all’ultimo giro con una Ducati finalmente in grado di assecondarlo alla perfezione, grazie ad un nuovo serbatoio certo, capace di migliorarne l’ergonomia, ma anche grazie ad un circuito che ha sempre esaltato le sue doti. Certo è che, qualunque sia stato il motivo scattato nella sua testa, oggi Lorenzo ha conquistato una vittoria “alla Lorenzo”: è scappato via, lasciando agli avversari il lusso di poter vedere solo la sua coda dall’inizio fino ai titoli di coda di un gran premio che ha offerto poche emozioni.



