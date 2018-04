Malagò: «La Formula E? Roma ospita grandi eventi senza paura»

«È una bella iniziativa. Se sono stato invitato dal sindaco di Roma? Sì, l'invito - devo essere sincero - mi è arrivato dal sindaco, dall'assessore Frongia e dagli organizzatori. Siamo felici di essere presenti. Siamo felici di partecipare a tutte le iniziative di sport importanti a Roma e ricordo che anche questa è una federazione dello sport italiano». Così il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine del Gran premio di Formula E in corso nel quartiere romano dell'Eur. A chi gli chiede se la Formula E dimostra che Roma può ospitare grandi eventi e non deve avere paura risponde: «Direi proprio di sì, non c'è dubbio».



© RIPRODUZIONE RISERVATA