Morto Marchionne, l'uomo che salvò la Fiat. Elkann: «Addio all'uomo e all'amico»

È morto a Zurigo Sergio Marchionne. L'ex ad di Fca era ricoverato all'Universitatsspital dove era ricoverato da fine giugno per un'operazione alla spalla. Le sue condizioni si sono aggravate giorno dopo giorno sino a costringere l'azienda a rinnovare i vertici a partire dalla nomina di Mike Manley come nuovo ad. Marchionne aveva 66 anni. Accanto a Marchionne sino all'ultimo Manuela Battezzato e i figli Alessio e Tyler. La notizia è stata resa nota da John Elkann, presidente di Exor, non appena venuto a conoscenza.



Coltre impenetrabile dell'ospedale. L'Ospedale Universitario di Zurigo continua a mantenere una coltre impenetrabile di riserbo sulle ultime ore di vita di Sergio Marchionne, la cui degenza non è peraltro mai stata confermata. Interpellata dall'ANSA, una portavoce della struttura ha comunicato di non poter dare nessun tipo di informazione sulla vicenda. Alla domanda su quando sia avvenuto il decesso è stato replicato allo stesso modo anche se, verso le ore 11, un elicottero rosso del Soccorso Svizzero è stato visto abbandonare l'Ospedale che sorge sulla collina di Zurigo, senza peraltro essere stato visto arrivare prima. A quanto si era appreso, fino a poco prima delle 10, le condizioni di Sergio Marchionne era «gravi e stabili» e cos' si sarebbero mantenute fino all'ultimo.

La morte di Marchionne è confermata da una nota di Exor, controllante di Fca. «Con grande tristezza Exor ha appreso che Sergio Marchionne è mancato», si legge nella nota. «È accaduto purtroppo quello che temevamo. Sergio, l'uomo e l'amico, se n'è andato», ha detto John Elkann, presidente di Exor.

