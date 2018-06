MotoGp, Iannone leader anche delle seconde libere

Andrea Iannone si conferma il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del Gp d'Italia nella classe MotoGp. L'abruzzese della Suzuki gira in 1'46«735 precedendo gli spagnoli Maverick Vinales (1'47»122) in sella alla Yamaha M1 e Marc Marquez (1'47«218) con la Honda Hrc. Quarto tempo per il francese Johann Zarco (1'47»365) con la Yamaha Tech3 che si lascia alle spalle l'australiano della Ducati Pramac Jack Miller (1'47«403), il britannico Cal Crutchlow (1'47»433) sulla Honda Lcr e Valentino Rossi (1'47«445) in sella alla Yamaha M1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA