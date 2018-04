Marquez: «Ho sbagliato e chiesto scusa, nessun rancore»

«In Argentina ho fatto tutto quello che ritenevo opportuno e tornerei a farlo. Ho detto che non cambierò il mio modo di correre, ma mi piace imparare dagli errori. Sono successe tante cose, ma non ho nessun rancore verso Valentino, gli ho subito chiesto scusa, non avrei nessun problema a parlare con lui». Marc Marquez ha parlato, ad Austin, per spiegare cosa è accaduto a Termas, fin dal caos della partenza: «Il motore si è spento per un problema al cambio che poi ha influito sull'elettronica. La sfortuna ha voluto che sia successo in griglia, subito prima del via della gara».



«Mi sono reso conto che sarei dovuto tornare nella pit lane per farmi riaccendere la moto ma quando ho spinto, il motore è ripartito. In passato si poteva fare - ha aggiunto lo spagnolo - ma c'è stato un equivoco che ha creato confusione un pò in tutti». Ora però la regola è cambiata: «Avrei dovuto alzare la mano per 2 secondi. Per questo ho cominciato a correre verso il box, perché mi facessero ripartire la moto, ma sono stato fortunato e sfortunato insieme ed il motore si è riacceso».

