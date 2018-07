Marquez: «Sachsenring impegnativo ma pronti a lottare per il podio»

«La vittoria di Assen è stata importante perché arrivata in una gara dove era facilissimo commettere un errore ma siamo stati capaci di aumentare il nostro vantaggio in classifica. Adesso ci aspetta un circuito veramente impegnativo dove siamo storicamente forti ma ogni anno ha le sue difficoltà». Sono le parole di Marc Marquez, leader della classifica piloti, in vista del Gp di Germania al Sachsenring dove il pilota della Honda vanta 8 successi, di cui 5 in MotoGp: 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. «Il meteo può giocare un ruolo importante, con la pioggia o un alternanza di sole e pioggia, può cambiare tutto repentinamente e ci dobbiamo far trovare pronti. Andremo lì provando ad essere al top fin dal primo momento e domenica cercheremo di esser pronti per lottare per il podio», conclude lo spagnolo.

