Marquez festaggia i 100 gran premi ma Rossi vuole rovinargli la festa

di Flavio Atzori

A tre settimane dall'assolo di Marquez al Sachsenring, la MotoGp torna già in azione a Brno, in Repubblica Ceca per l'oramai tradizionale round estivo, crocevia e spartiacque per le sorti di tanti campionati. Proprio il campione del mondo qui, un anno fa, conquistò una vittoria di astuzia, rientrando per il cambio gomme a seguito di un acquazzone prima degli avversari. Era in pieno duello con Dovizioso Marc, e quella vittoria fu importante per la conquista del titolo. 365 giorni dopo, Marc soffia le 100 candeline in MotoGP ed ha praticamente (quasi) un mondiale in tasca con i suoi 165 punti rispetto ai 119 di Rossi, i 109 di Vinales e gli 88 di Dovizioso. «Ma io correrò come fosse la prima gara. Non voglio pensare al vantaggio in campionato, i rivali sono veloci». Sa bene lo spagnolo che qui Rossi punta forte alla prima vittoria nell'anno, non fosse altro - corsi e ricorsi - che proprio a Brno il Dottore ha scritto alcune delle sue pagine storiche della sua carriera: nel 1996 la prima vittoria mondiale, nel 2001 quel duello dai crismi leggendari contro Biaggi, con la caduta fatale per le sorti del romano. Non nasconde le sue velleità Valentino: «Questo è un momento cruciale per il campionato. Vogliamo ottenere la nostra prima vittoria dell’anno». Tra Rossi e Marquez, attenzione ad un Dovizioso ed una Ducati in cerca di riscatto: «Abbiamo delle novità per Brno. Ci basta davvero poco per tornare a lottare per il vertice».

