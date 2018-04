Marquez si difende: «Rossi? Mai colpito nessuno volutamente»

«Una cosa so per certo: mai, nella mia carriera, ho colpito intenzionalmente un altro pilota». Marc Marquez, attraverso il sito della Honda HRC, assicura che non c'era volontarietà nel contatto che ha gettato a terra Valentino Rossi durante il Gp d'Argentina. Secondo il pilota spagnolo l'incidente con Valentino è stato conseguenza «delle condizioni della pista. Ho toccato una zona bagnata, bloccato la parte anteriore e rilasciato i freni. Ho provato a girare, facendo di nuovo il massimo sforzo per evitare il contatto. Quando è caduto mi sono subito scusato. È stato un incidente di gara come accaduto prima con Zarco e Dani, e poi con Petrucci e Aleix. E 'stata una domenica difficile».

