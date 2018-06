Il Mugello si tinge d'azzurro, Iannone subito in testa

Tre italiani davanti a tutti nelle libere della Motogp al Mugello: Andrea Iannone (Suzuki) si è aggiudicato infatti la prima sessione di prove nella classe regina in vista del Gran premio d'Italia di domenica all'autodromo del Mugello. Col tempo di 1'47«253 ottenuto a fine sessione con gomme morbide nuove, il pilota abruzzese ha battuto di 550 millesimi la wild card Michele Pirro e Andrea Dovizioso di 708 millesimi, entrambi su Ducati. Il leader del campionato Marc Marquez (Honda) si è piazzato 6/o, davanti a Franco Morbidelli (Honda) e alla Yamaha di Valentino Rossi. Il compagno di scuderia del 'Dottorè, Maverick Vinales si è reso protagonista di una scivolata alla curva San Donato a inizio prove, probabilmente a causa delle gomme ancora fredde. Rientrato immediatamente ai box è stato costretto a salire sulla seconda moto per proseguire la sessione che ha poi chiuso in 4/a piazza. Scivolata senza conseguenze anche per lo svizzero Thomas Luthi (Honda) alla curva Scarperia-Palagio.

