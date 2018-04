Meccanico della Ferrari travolto da Raikkonen al pit stop del Gran premio del Bahrain: rotti tibia e perone

Meccanico della Ferrari all'ospedale e Gp abbandonato per Kimi Raikkonen. Nonostante la meticolosa preparazione di ogni pit stop e i continui allenamenti per limare decimi di secondo alle soste, ai box di Maranello hanno commesso un errore a metà gara nel Gp del Bharain.



La monoposto del finlandese, in quel momento terzo, si ferma per sostituire le gomme, ma nel ripartire la vettura investe un meccanico che finisce a terra ed è subito soccorso. Il pilota è così costretto al ritiro per l'errore nella sostituzione del pneumatico posteriore sinistro. Il meccanico è stato portato al centro medico del circuito di Sakhir. Secondo quanto riferito da sky, il meccanico della scuderia di Maranello non ha mai perso conoscenza.

Le visite hanno evidenziato una frattura alla tibia e al perone, per questo abbiamo mandato sul podio uno dei ragazzi della squadra». Al termine del Gran Premio il team principal della Ferrari Maurizio Arrivabene parla delle condizioni del meccanico del team di Maranello. Da parte sua il pilota spiega: «Non so cosa è successo, non so in che condizioni si trovi il meccanico. Sono entrato ai box, poi la luce era verde e sono ripartito. Purtroppo il ragazzo si è fatto male, ma il mio compito è partire quando la luce è verde. Mi dispiace perché un ragazzo si è fatto male».

Cosa c'è da salvare di questo week-end? «Nulla».

