Moto 3, Martin si aggiudica il Gp di Germania

di Redazione Sport

Jorge Martin vince il Gp di Germania nella classe Moto3. Lo spagnolo della Honda ha fatto sua la nona prova stagionale del mondiale sul circuito del Sachsenring chiudendo davanti all'italiano Marco Bezzecchi, su Ktm, e al britannico John Mcphee, Ktm. Per quanto riguarda gli altri azzurri in gara, Fabio Di Giannantonio è uscito a 12 giri dalla fine, out anche Enea Bastianini. La classifica vede lo spagnolo, leader del mondiale, a 130 punti, +7 su Bezzecchi e +38 su Canet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA