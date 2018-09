Moto Gp, Capirossi: «Dopo Silverstone godiamoci un appassionate Misano»

di Flavio Atzori

Piloti si nasce, non lo si diventa. La distinzione non è formale, anche perché quella passione, quella velocità, quella capacità di saper raggiungere determinati limiti rimangono dentro di te anche una volta sopraggiunta la pensione motociclistica. Lo sa bene Loris Capirossi, 45 anni suonati ed un polso destro da ventenne, capace di sfornare tempi di tutto rispetto su di una Aprilia RSV4 targa e fanali al Mugello solo per il gusto di girare. Dal circus iridato del Motomondiale non se ne è andato; ha cambiato ruolo: responsabile per la sicurezza dei circuiti. Un riferimento ideale per i piloti che in lui possono vedere un ponte con IRTA, Dorna e Federazione. Già, perché Loris capisce come ragionano un Marquez, un Rossi o un Dovizioso. Hanno il suo stesso animo.

Un elemento importante questo, sopratutto in situazioni come quella di Silverstone.

«Quello è stato un weekend complicato. Domenica i piloti, senza esser chiamati, si son ritrovati spontaneamente negli uffici dell'IRTA e hanno stabilito di non correre. Siamo stati subito d'accordo. Le polemiche sulle ispezioni? Abbiamo controllato il circuito anche con Crutchlow ed era tutto ok. I problemi sono giunti in occasione della gara di Formula 1. Silverstone è un circuito storico, dovevano esser loro a pensarci. Le faccio un esempio. Se noi facciamo un'ispezione ed è tutto in ordine, poi corrono, non so, i camion, e dopo torniamo e troviamo la pista distrutta, la responsabilità di rimettere in ordine la pista è del tracciato».

