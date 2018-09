Moto Gp, Dovizioso: «Ad Aragon posso lottare per vincere»

«Ad Aragon possiamo lottare per la vittoria». Andrea Dovizioso è fiducioso in vista della gara in programma domenica sul tracciato di Alcaniz. Il forlivese si trova ora a 67 lunghezze dal leader iridato Marc Marquez quando mancano sei gare alla fine della stagione. «Aragon è una pista molto bella e particolare, completamente diversa da Misano dove due settimane fa ho vinto per la prima volta in MotoGp, ma è anche una pista dove storicamente abbiamo sempre fatto fatica», ammette Dovizioso, che sulla pista spagnola ha ottenuto come miglior risultato un terzo posto nel 2012. «Nel test di fine agosto però abbiamo girato davvero molto forte e penso che questa volta potremo lottare per la vittoria. Mi aspetto di essere veloce, ma anche Jorge (Lorenzo, ndr) e Marc sono particolarmente forti su questa pista per cui non sarà facile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA