Moto Gp, Ezpeleta convoca Marquez e Rossi: «Ne parliamo a Austin»

di Redazione Sport

«Rossi è molto arrabbiato e Marquez si sente frustrato, li capisco entrambi, la situazione in cui si trovano. Io non ho parlato con nessuno dei due, non è il momento. Il gioco psicologico è importante e deve essere rispettato». A Radio Marca Carmelo Ezpeleta, Ceo della Dorna, così è tornato sull'incidente che in Argentina ha guastato la domenica della MotoGp. «Discuterò con i piloti ad Austin, venerdì prossimo, al Comitato per la sicurezza e lì parleremo di tutto. Vorrei che partecipassero entrambi. Marquez c'è sempre, Rossi quasi sempre».



«Sono cose che accadono, la rivalità è grande - ha aggiunto Ezpeleta - Marquez era superiore agli altri, ha fatto quello che ha fatto e non è compito mio giudicarlo». In Argentina hanno fatto discutere anche alcune decisioni prese dai commissari di gara. Oltre all'anomala procedura di partenza, è stato consentito a Marquez di prendere il via dalla propria posizione in griglia, invece che come ultimo dalla pit lane, nonostante gli si fosse spento il motore ed avesse poi spinto la moto contro mano. «Da due anni, dopo quanto accadde a Sepang nel 2015, l'organizzazione è cambiata - ha rimarcato Ezpeleta - Non è più Dorna a nominare i commissari, ma Irta e Fim. Siamo fuori dagli organi che decidono le sanzioni, ed è logico così».

© RIPRODUZIONE RISERVATA