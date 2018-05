Jerez, Dovizioso: «Buttati 20 punti e mi girano le...»

di Redazione Sport

«Abbiamo perso 20 punti e non ce lo possiamo permettere, soprattutto in un weekend in cui avevamo fatto tutto in modo perfetto. Il secondo posto era sicuro e mi girano un pò le palle». Lo dice Andrea Dovizioso ai microfoni di Sky dopo il ritiro nel Gp di Spagna per una caduta in cui si è trovato involontariamente coinvolto. A causare l'incidente una carambola innescata dal suo compagno di squadra Jorge Lorenzo e lo spagnolo della Honda ufficiale Dani Pedrosa. «Erano tutti e due al limite, è un incidente da gara. Non voglio puntare il dito, ma cavolo hanno tanta esperienza e quando si sa di essere in tre bisognerebbe un minimo preoccuparsi degli altri. Dani è entrato dentro molto veloce, diciamo che lui ha la colpa più grossa, Jorge era un pò largo e doveva preoccuparsi se arrivava qualcuno. È vero che con il casco non vedi lateralmente, ma non si è neanche preoccupato», sottolinea il forlivese della Ducati ai microfoni di Sky. «Mi scoccia un bel pò, di queste cadute ce ne sono milioni ma qui tutti e due erano al limite e volevano uscire a tutti i costi per primi dalla curva. Tensione ai box tra me e Lorenzo? La rivalità c'è e sarà sempre feroce con tutti, ma non c'è questo rapporto teso», risponde Dovizioso, prima di aggiunge: «A parte certe sue uscite, ma tutta la sua carriera è stato così. Comunque non ho nessun problema nei suoi confronti, non è come in passato. Non è successo questo perché eravamo in lotta noi due».

