Moto Gp, Marquez: «A Misano per confermare i risultati degli anni scorsi»

di Redazione Sport

«Misano è una pista tortuosa e più lenta rispetto alle altre in calendario con molti punti di frenata e di accelerazione. In passato è stato un circuito buono per noi di cui conservo ottimi ricordi e questo weekend ne voglio aggiungere ancora un altro positivo». Sono i propositi del leader della classifica piloti della MotoGp, Marc Marquez, in vista del Gp di San Marino, 13esima prova del mondiale. «Lo scorso anno mi sono trovato bene correndo nella maniera migliore -prosegue lo spagnolo della Honda che a Misano ha trionfato 5 volte, 2 nella classe 'reginà nel 2015 e nel 2017-. Da venerdì partiremo con la solita mentalità cercando di essere aperti e pronti ad adattarci alle condizioni. Dovremo capire quale sarà il grip cercando di migliorare sessione dopo sessione sperando in un weekend caldo e soleggiato».

