Moto Gp, Marquez: «Correre il Gp di Catalogna è speciale. Punto al podio»

di Redazione Sport

«Sono sempre contento quando posso correre a casa di fronte ai miei tifosi. Spero di potergli regalare una gara esaltante, questa atmosfera regala sempre energie extra». Il campione del mondo in carica e leader della classifica piloti, Marc Marquez, è pronto ad affrontare il Gp di Catalogna, settimo appuntamento stagionale della MotoGp. «Abbiamo fatto dei buoni test in Catalogna poche settimane fa. Credo sia stato fatto un ottimo lavoro sul percorso, adesso l'asfalto è buono, c'è un ottimo grip ed è molto bello correre anche se le auto hanno creato qualche buca -prosegue il pilota spagnolo della Honda-. I cordoli sono ancora uno degli aspetti più impegnativi della pista, quelli interni sono molto alti ed è un pò difficile adattare lo stile di guida. Detto questo, è una bella pista e proveremo a fare il meglio e a lottare ancora per il podio».

