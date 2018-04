Moto Gp, Marquez: «Dopo l'entusiasmo dell'esordio ora serve calma»

«Abbiamo iniziato la stagione con una grande gara e un podio in Qatar, poi abbiamo avuto un test positivo a Jerez la scorsa settimana. Posso dire di stare bene e sono felice della mia moto»: così il campione del mondo di MotoGp, Marc Marquez, sul sito del Repsol Honda Team, a pochi giorni dal secondo Gp della stagione che si correrà domenica sul circuito di Termas de Rio Hondo, in Argentina. «Sono contento di come la mia squadra sta lavorando, ma siamo solo all'inizio di quella che sarà sicuramente una stagione difficile - spiega - Dobbiamo aspettare e vedere come va su diversi circuiti, a partire da Termas, domenica prossima. Mi piace la pista argentina e mi piace l'atmosfera con i tifosi, che sono sempre molto appassionati. Adesso non dobbiamo abbassare la guardia: dopo l'entusiasmo della prima gara, è giunto il momento di stare calmi, concentrati e lavorare duro per cercare di essere più veloci. Penso che questo campionato sarà molto aperto - aggiunge il pilota spagnolo, l'anno scorso protagonista di una caduta a Termas e doppietta Yamaha - con molti rivali forti che già domenica possono lottare per la vittoria». Sulla stessa lunghezza d'onda il compagno di squadra, Dani Pedrosa: «Non vedo l'ora di tornare in Argentina per prepararmi per la gara di domenica. In Qatar non abbiamo ottenuto il risultato che ci aspettavamo ma sappiamo che il potenziale c'è, e questo ci dà fiducia. Le condizioni della pista a Termas potrebbero essere impegnative nel weekend, ma saranno uguali per tutti e dovrebbero migliorare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA