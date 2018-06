Mugello, Marquez vola nelle terze libere. Rossi terzo

di Redazione Sport

E' di Marc Marquez (Honda) il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gp d'Italia al Mugello. Lo spagnolo si candida quindi a conquistare la pole di questo pomeriggio. Con il tempo di 1'46«439, il campione del mondo in carica si è messo dietro la Suzuki di Andrea Iannone, unico a non aver migliorato il tempo di ieri (1»46«735) e la Yamaha di Valentino Rossi (1'46'775). La sessione si è accesa sul finale delle prove quando tutti i piloti hanno montato le gomme più prestazionali. Dietro Rossi di sono piazzati Jorge Lorenzo (Ducati), Joan Zarco (Yamaha), Danilo Petrucci (Ducati), Cal Crutchlow (Honda), Franco Morbidelli (honda), Alex Rins (Suzuki), e Andrea Dovizioso (Ducati). Questi dieci piloti parteciperanno direttamente alla 'Q2', la qualifica che assegnerà direttamente la pole, mentre tutti gli altri dovranno disputare la 'Q1' per aggiudicarsi gli ultimi 2 posti per partecipare alla Q2. Fra gli esclusi due nomi eccellenti come Maverick Vinales (Yamaha) Dany Pedrosa (Honda) rispettivamente 11/o e 13/o al termine della sessione. Le qualifiche scatteranno oggi pomeriggio alle ore 14,10.

