Moto Gp, Rossi sprona la Yamaha: «La moto è da migliorare»

«Mi sentivo ottimista riguardo alla gara del Mugello prima del test che abbiamo fatto lì qualche settimana fa, ma durante il test non siamo stati veloci come volevamo. In questo fine settimana dobbiamo dare di più, dobbiamo migliorare la moto e fare del nostro meglio». Valentino Rossi sprona la Yamaha in vista del Gp d'Italia al Mugello, sesta prova del motomondiale. In questo inizio di stagione la scuderia di Iwata non ha ancora vinto una gara anche se il 'dottorè è salito due volte sul podio, l'ultima volta due settimana fa in Francia. «È fantastico aver conquistato un podio a Le Mans, prima del Mugello -aggiunge il 9 volte iridato-. Generalmente è un bene andare sul podio prima di ogni gara, perché così tu non arrivi arrabbiato a quella successiva. Arrivo al Mugello rilassato ed è un'ottima cosa».

