Moto Gp, Valentino Rossi: «Il circuito Austria mai molto positivo per noi»

di Redazione Sport

«Il circuito austriaco non è mai stato molto positivo o preferito per noi e l'anno scorso abbiamo sofferto. Ma la moto di quest'anno è migliorata e cercheremo di fare un buon weekend e lottare per il podio. Faremo del nostro meglio». Così Valentino Rossi, secondo nella classifica iridata a 49 punti da Marquez, in vista dell'11mo appuntamento del motomondiale il prossimo week end sul Red Bull Ring. «Agosto è un mese molto intenso. Dopo la gara e il test a Brno, torneremo immediatamente in pista in Austria - spiega il 'Dottorè in una nota pubblicata sul siti della Yamaha - Questo ci permetterà di continuare il lavoro che stiamo facendo per migliorare la moto». Chi intende fare meglio della scorsa settimana pè il compagno di squadra Maverick Vinales: «La prima cosa che voglio dire è che sto bene dopo l'incidente di Brno. È stato un weekend da dimenticare, quindi non vedo l'ora di arrivare in Austria. Sfortunatamente, non è stato possibile testare a Brno, perché ero un pò dolorante per l'incidente, e abbiamo deciso che dovevo riposare per essere pronto al 100% per il prossimo round. Avevo programmato di provare alcune cose a Brno lunedì scorso - fa sapere il pilota spagnolo - come ad esempio il lavoro sull' accelerazione, che sarà molto importante al Red Bull Ring, dove la velocità massima è fondamentale considerando il tracciato. Tuttavia, il test non è stato possibile. L'anno scorso in Austria non abbiamo fatto una grande gara, finendo sesti e settimi, quindi spero sinceramente di fare meglio quest'anno».

