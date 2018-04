Moto Gp, Valentino Rossi: «Importante tornare subito in pista»

di Redazione Sport

«Tornare in pista dopo una gara difficile, come quella in Argentina, è sempre importante. Non è stato un buon inizio di stagione, ma ad Austin spero di fare una buona gara. Faremo del nostro meglio». Valentino Rossi, dopo il 'velenosà gara di Termas de Rio Hondo, prova a mettersi tutto alle spalle e a concentrarsi sul terzo appuntamento iridato della stagione, in Texas: «Dobbiamo lavorare per migliorare la nostra M1 e ogni sessione sarà cruciale - spiega il 'Dottorè in una dichiarazione pubblicata sul sito della Yamaha - Austin è una pista molto difficile per me e per la M1, ma anche per questo motivo ho bisogno di lavorare al meglio con la mia squadra, quindi possiamo trovare un buon set-up sin dal primo giorno di prove libere. Sono fiducioso. Sono sempre felice di essere in Texas. Mi piace l'atmosfera e la pista». Fiducia condivisa anche dal compagno di squadra, Maverick Vinales: «Arriviamo ad Austin in una posizione in cui possiamo lavorare per migliorare. È la terza gara e non possiamo permetterci errori. Dobbiamo lottare per la vittoria con tutte le nostre forze. Non ho un buon ricordo dello scorso anno - aggiunge il pilota spagnolo - perché sfortunatamente sono caduto a inizio della gara, quindi quest'anno sono pronto per essere in grado di lottare per la vittoria per tutta la gara e soprattutto di salire sul podio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA