Valentino Rossi: «Jerez importante per capire a che punto siamo»

di Redazione Sport

«Sono felice di tornare in Europa. Le prime gare della stagione non sono andate benissimo ma abbiamo provato qualcosa di positivo, la moto sta migliorando ed ora c'è Jerez un circuito molto importante per capire le nostre potenzialità». Valentino Rossi è pronto a dar battaglia nel Gp di Spagna di MotoGp in programma nel weekend su una pista che ha visto il campione di Tavullia vincere ben 7 volte in carriera. «La scorsa stagione abbiamo battagliato molto ma quest'anno credo che potremo far meglio -prosegue il pilota della Yamaha-. Mi piace molto questa pista, ho fatto diverse buone gare e sarei felice di ritrovare il podio». «Assieme al team lavoreremo duro per trovare il giusto setup e per capire il comportamento della moto col nuovo asfalto. Per noi domenica ci sarà un test importante, vogliamo migliorarci e lottare per il mondiale», conclude Rossi.

