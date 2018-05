Moto Gp, Zarco correrà con Ktm dal 2019: contratto biennale

di Redazione Sport

Johann Zarco correrà con la Red Bull Ktm Factory a partire dalla prossima stagione della MotoGp. Il pilota francese e il team austriaco hanno ufficializzato l'accordo, con un contratto biennale, alla vigilia delle prime prove libere del Gp di Spagna a Jerez. Da alcuni mesi si inseguivano le voci che accostavano il pilota transalpino, oggi alla Yamaha Tech3, al team ufficiale di Mattighofen. La scelta di Zarco arriva dopo quella della sua scuderia che circa un mese fa aveva annunciato di diventare squadra satellite Ktm. Zarco, che si sta mettendo in luce nella classe regina dopo aver vinto due titoli iridati in Moto2 nel 2015 e 2016, a partire dalla prossima stagione dividerà il box con lo spagnolo Pol Espargaro, fresco di rinnovo per altre due stagioni con la Ktm.

