Gp di Spagna: Crutchlow in pole, Marquez è quinto. In ritardo Dovizioso e Rossi

Cal Crutchlow ha ottenuto la pole della MotoGp sul circuito di Jerez. Il britannico del team Lcr Honda ha preceduto Dani Pedrosa (Repsol Honda) e la Yamaha di Johann Zarco. Seconda fila per la Ducati di Jorge Lorenzo, seguito dalla seconda Honda ufficiale di Marc Marquez e dalla Suzuki di Alex Rins. Ottavo tempo per Andrea Dovizioso, decimo per Valentino Rossi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA