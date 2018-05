MotoGp, Marquez e Dovizioso: «Fiducioso per Jerez»

«Jerez mi piace anche se non è una delle mie preferite, non vinco dal 2014 ma quest'anno la moto va meglio e proveremo a vincere. Sono fiducioso». Il campione del mondo Marc Marquez arriva a Jerez con l'obiettivo di tornare in vetta al mondiale, occupata da Andrea Dovizioso. «La moto è andata forte nelle ultime due gare a Rio Hondo e Austin ma le pista in Europa cambiano, sono più strette e anguste, qui a Jerez penso che saremo tutti vicini -prosegue il pilota della Honda in conferenza stampa alla vigilia delle prove libere del Gp di Spagna-. Andare in fuga come ad Austin? Sarebbe il massimo, è quello che vorrebbe fare ogni pilota, ci proverò ma non sarà facile».



«Dobbiamo cercare di lottare per il podio, portare a casa il maggior bottino di punti possibile. Il nuovo asfalto ci condizionerà, non so se lo farà in modo positivo o negativo con noi, vedremo». Il leader del mondiale Andrea Dovizioso arriva a Jerez, sede del Gp di Spagna, con l'obiettivo di tornare sul podio che non centra dal Gp del Qatar, gara inaugurale della stagione. «Sono un pò sorpreso di essere al comando del campionato avendo ottenuto solo un podio in tre gare -aggiunge il pilota della Ducati in conferenza stampa alla vigilia delle prime due prove libere-. L'inizio di stagione è positivo, abbiamo tratto il massimo su due piste, Rio Hondo e Austin, non adatte alle nostre caratteristiche. Sono contento ma la stagione è molto lunga e dobbiamo migliorare la nostra velocità, perché gli avversari vanno forte». Il forlivese preferisce non entrare nelle polemiche tra Valentino Rossi e Marc Marquez. «Non rispondo a questa domanda come non ho risposto in Argentina. Quello che dovevo dire l'ho detto ad Austin alla commissione sicurezza. Ci hanno detto che da ora in poi ci saranno penalizzazioni più severe e penso sia giusto».



«Il nuovo asfalto a Jerez ha un buon grip e questo è positivo. Non vedo l'ora di essere a Jerez per il Gp di Spagna, uno dei miei favoriti. Partiamo per vincere e spingeremo al massimo per farlo, anche con l'aiuto dei tifosi». È carcio in vista del Gp che si disputerà nel weekend a Jeres il pilota spagnolo della Yamaha, Maverick Vinales. «Dopo il podio ad Austin posso dire di essere soddisfatto, la nostra mentalità è cambiata molto nelle ultime gare e ora siamo focalizzati su Jerez -prosegue-. Siamo molto motivati e positivi e questo è importante per ricreare il feeling che c'era stato lo scorso anno su questo circuito». «L'anno scorso fu una corsa dura, ho sofferto molto a causa di problemi con la gomma anteriore, ora abbiamo le conoscenze necessarie per essere ancor più forti delle scorse gare: lavoreremo duro per salire sul podio», conclude Vinales.



© RIPRODUZIONE RISERVATA