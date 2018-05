Rosberg di nuovo al volante: si corre l’E-Prix di Berlino

di Giorgio Ursicino

Dopo Roma e Parigi il circo delle monoposto ad emissioni zero sbarca nella capitale tedesca dove oggi pomeriggio (gara in diretta su Italia 1 alle 18) si svolgerà l’E-Prix di Berlino. Ieri c’è stato un’interessante anteprima poiché, davanti ai tifosi di casa, è tornato a guidare una monoposto Nico Rosberg, un anno e mezzo dopo aver conquistato il Mondiale di F1. L’ex pilota della Mercedes, e grande appassionato di Formula E, ha dato spettacolo per le strade della città con la Gen2, la vettura che disputerà la prossima stagione e che, avendo una batteria molto più potente, consentirà di effettuare l’intera gara senza il cambio auto. Sul tracciato ricavato dall’ex aeroporto Tempelhof l’Audi che gioca fra le mura amiche cercherà di riportare alla vittoria il campione in carica Lucas di Grassi ancora a digiuno nel 2018. Il brasiliano negli ultimi appuntamenti ha fatto vedere che il bolide di Ingolstadt è in grande forma arrivando per tre volte consecutive secondo, sempre ad un soffio dal gradino più alto del podio.



VOGLIA DI RIVINCITA

A caccia di rivincite anche la Jaguar che negli ultimi tempi ha raccolto poco dopo aver mostrato un notevole potenziale (soprattutto a Roma con Evans), mentre la DS di Dird continuerà la caccia al capofila Vergne in testa alla classifica con la cinese Techeetah. Da tener d’occhio anche il compagno di squadra del francese, il focoso Lotterer davanti al proprio pubblico.

