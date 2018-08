Schumacher, il mistero della villa di Maiorca

di Paola Del Vecchio

MADRID A Maiorca il Buen Retiro di Michael Schumacher? È il giallo dell'estate nell'isola delle Baleari, messa in subbuglio dai rumors che hanno fatto rapidamente il giro del mondo. Soprattutto dopo la conferma venuta dalla sindaca di Andratx, la piccola oasi di pace e a sudest dell'isola, meta di celebrità globali in cerca di privacy e relax, dell'anticipazione pubblicata dalla rivista svizzera L'Illustré. «Posso confermare ufficialmente che Michael Schumacher si trasferirà nel nostro municipio e si stanno facendo tutti i preparativi per riceverlo», le parole della alcaldesa ai microfoni tv. Katia Rouarch affermava di non sapere la data esatta in cui sarebbe avvenuto il trasloco, poiché da cittadino europeo il sette volte campione di Formula Uno non aveva bisogno di permesso di residenza, potendo mantenere il suo domicilio fiscale dove la famiglia preferiva. Ma giurava che del suo prossimo arrivo erano già stati informati i servizi di sicurezza locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO