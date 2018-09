Singapore, Red Bull più veloci nelle prime libere, subito dietro Vettel e Raikkonen

di Redazione Sport

Le Red Bull hanno dettato il passo al termine della prima sessione di libere del Gp di Singapore. Daniel Ricciardo ha ottenuto il miglior tempo in 1'39«711, precedendo di 201 millesimi il compagno di scuderia Max Verstappen. Terza e quarta le due Ferrari con Sebastian Vettel (+0.286) e Kimi Raikkonen (+0.775). Quinto, un pò a sorpresa, Niko Hulkenberg con la Renault. Prove in sordina per la Mercedes, che ha piazzato Lewis hamilton al sesto posto (+1»521) e Vallteri Bottas all'ottavo (+1«718). Nono tempo per Leclerc, dall'anno prossimo pilota della Ferrari, che nel finale ha danneggiato la sospensione anteriore destra della sua Alfa Romeo picchiando contro un muretto.

