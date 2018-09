Singapore, Vettel sconsolato: «Non avevamo velocità e passo gara»

di Redazione Sport

È un Sebastian Vettel sconsolato ai microfoni di Sky sport dopo il gran premio di Singapore, nel quale ha conquistato il terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e Max Verstappen. Un risultato che certo non fa bene alla classifica iridata e nemmeno al morale. «Non siamo stati abbastanza veloci, non avevano il passo gara, ha detto il pilota. Abbiamo cercato di essere aggressivi all'inizio, poi ho fatto una gara diversa dagli altri, con gomme diverse, non ero certo di arrivare alla fine». Rispondendo a una domanda sul futuro della stagione, il tedesco della Ferrari non nasconde la sua delusione: «perdere punti chiaramente non aiuta; oggi per il modo in cui abbiamo gareggiato on c'erano opportunità per noi, forse non eravamo abbastanza veloci. Questo era un week end in cui dovevamo battere noi stessi, ma non ce l'abbiamo fatta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA