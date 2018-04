Valentino: «In Argentina la prima impressione è buona»

«Sono abbastanza contento delle prime prove libere in Argentina. La moto è a posto, ma dobbiamo sicuramente lavorare sulle gomme, sull'elettronica e sul bilanciamento, pensando in anticipo alle qualifiche e al passo gara». È l'analisi di Valentino Rossi dopo la prima sessione di prove del Gp di Argentina in cui si è piazzato settimo a mezzo secondo dal leader, lo spagnolo della Honda ufficiale Dani Pedrosa. «La prima impressione è positiva», dice il 'Dottorè. «Ora -spiega- dobbiamo analizzare i dati per fare un altro passo avanti durante le seconde libere. Faremo del nostro meglio».



