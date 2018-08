Vettel: «Batterie cariche. Spa pista fantastica»

di Redazione Sport

«È importante ritornare a correre dopo le vacanze, chiaramente la cosa bella è stata ricaricare le batterie per un paio di settimane prima di ripartire. Ora guardiamo alla seconda parte della stagione in questo fantastico circuito». Lo ha detto Sebastian Vettel rispondendo alle domande dei tifosi durante una diretta live sulla pagina Facebook della Ferrari in vista del ritorno in gara per il Gp del Belgio in programma domenica a Spa-Francorchamps. Il pilota tedesco ha parlato anche delle sue ferie, durante le quali, sostiene, ha visto dei concerti - «i Coldplay a Rio, gli Stones a Montreal; che difficile trovare i biglietti...» - e si è anche rilassato con i videogiochi. «Durante la pausa estiva devi anche spegnere un pò tutto - ha sottolineato Vettel -. Fai sessioni di allenamento ma è difficile mantenere il livello della stagione agonistica anche in vacanza, nonostante comunque ci sia del lavoro da fare». Vettel non ha parlato della gara, limitandosi a elogiare la pista, ma ammettendo che in assoluto la sua preferita, in assoluto, è il Nordschleife del Nuerbuergring».

© RIPRODUZIONE RISERVATA