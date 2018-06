Vettel: «Andiamo forte, l'Austria sembra una pista favorevole»

«Per quanto riguarda l'Austria, mi è sempre piaciuto venire qui sia durante l'inverno per sciare, sia adesso per il Gran Premio. La nostra vettura va forte e questa pista sembrerebbe esserci favorevole, sebbene ora sia impossibile prevedere quanto saremo competitivi, con il fattore meteo e tutte le variabili di un weekend di gara». A parlare è Sebastian Vettel alla vigilia del week-end di gara sul Red Bull Ring. Il tedesco della Ferrari torna poi sull'errore al via del Gp di Francia: «Se consideriamo tutto il weekend, in Francia è andata meglio rispetto a Barcellona, e il paragone è fra due circuiti che hanno somiglianze in termini di asfalto e dove usavamo anche gli stessi pneumatici. Il passo era buono, ma non ha senso guardarsi troppo indietro. È stato quel che è stato».

