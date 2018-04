6 Nations Festival Under 18, a Cardiff l'Italia batte l'Inghilterra

di Christian Marchetti

L'Italia Under 18 ha sconfitto l'omologa dell'Inghilterra per 32-30 nella seconda giornata del 6 Nations Festival. Avete letto bene: 32-30 tra Italia e Inghilterra, i ragazzi di Mattia Dolcetto che centrano un traguardo storico. Peraltro in un impianto storico come il vecchio tempio dell'Arms Park di Cardiff. Successo strepitoso dopo la sconfitta allo scadere contro l'Irlanda all'esordio nella competizione.



Primo tempo tutto di marca azzurra, con i tre piazzati di Garbisi e la meta di Drudi, prima del 3-14 dell'inglese Barton dalla piazzola. Nella ripresa l’Italia ha subito il ritorno inglese, ma è stata comunque straordinaria nel mantenere il vantaggio fino al triplice fischio finale. Decisive le mete di Moscarsi e Batista, oltre agli 8 punti di Garbisi al piede.



"Abbiamo faticato soprattutto mentalmente ad amministrare il vantaggio della prima frazione - il commento a fine gara di Dolcetto - ma spirito e mentalità sono stati quelli corretti per tutti i settanta minuti di gioco. Anche nei momenti più complessi della gara la squadra ha saputo reagire e ribattere alle marcature inglesi, senza abbattersi dopo alcuni errori commessi. Credo sia questo il segnale più importante. Sono felice per la squadra, che meritava la vittoria dopo il passo falso contro l’Irlanda, dove avevamo concretizzato poco rispetto a quanto costruito".



Prossima fatica degli azzurrini sempre all'Arms Park contro il Galles padrone di casa.



Cardiff, Arms Park – mercoledì 4 aprile 2018

6 Nations Festival U18 – II giornata

Italia v Inghilterra 32-30

Marcatori: p.t. 2’ cp. Garbisi (3-0); 10’ cp. Garbisi (6-0); 14’ cp. Garbisi (9-0); 30’ m. Drudi (14-0); 34’ cp. Barton (14-3); s.t. 2’ cp. Barton (14-6); 7’ cp. Garbisi (17-6); 10’ m. Simonds (17-11); 13’ m. Moscardi tr. Garbisi (24-11); 15’ m. Tuima (24-16); 18’ cp. Garbisi (27-16); 22’ m. Barlow tr. Barton (27-23); 26’ m. Batista (32-23); 33’ m. tecnica Inghilterra (32-30)

Italia: Romano; Mastandrea, Mba, Moscardi, Batista; Garbisi, Petrozzi; Faccenna, Goldin, Maurizi; Zambonin, Steolo; Alongi, Rosario, Drudi

a disposizione: Lucchesi, Michelini, Florio, Lawrence, Quaglia, Jelic, Borin, Peruzzo, Motta, Marzocchi-Traversa

all. Dolcetto

Inghilterra: Hodge; Sleighthole, Doherty, Simonds, Barlow; Barton, Pascoe; Tuima, Tonks, Lavin; Donnell, Montgomery; Ford, Ma’asi, Holsey

a disposizione: Barbeary, Rodd, Bartlett, Martin, Leatherbarrow, Farrar, Boyland, Dunn, Morris, Vunipola, Reeves

all. Fletcher

