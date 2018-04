Rugby, all'Aquila le Zebre battano i Dragoni gallesi 34-32: quando la Celtic League sembra il Sei Nazioni

di Stefano Dascoli

L'AQUILA «Sembra di essere al Sei Nazioni» dice un'entusiasta Andrea Dalledonne, amministratore unico delle Zebre, per la prima volta in campo al di sotto del Po’, lontano da Parma. Ed è stato un grande successo, in campo e fuor, questa favola ovale che schierava L'Aquila, le Zebre e i Dragoni. Tanto che qualcuno è tornato a mordersi la mani pensando a quando L’Aquila era una delle candidate a ospitare la franchigia nazionale. Altri tempi. Ieri il Fattori si è riempito per il Pro14, per Zebre-Dragons. E’ finita 34-32 di fronte a 5.862 spettatori, dato ufficiale comunicato dagli organizzatori: davvero tanti fedeli che hanno trepidato fino alla fine per il prezioso successo della franchigia in cui gioca anche "Giamba" Battisti, azzurro di Avezzano



«Questo appuntamento deve diventare una tradizione – ha detto Delledonne - Siamo la franchigia federale, dobbiamo andare dove c'è fame di sport, portare il rugby di alto livello in giro per l'Italia. E, per far questo, non potevamo non partire dall'Aquila, che è la patria del rugby italiano e non solo per modo di dire. Quando sono diventato presidente delle Zebre la prima cosa che ho pensato è stata di giocare una partita qui. Abbiamo avuto un'accoglienza calorosissima, rigraziamo il sindaco, il Comune e il comitato che ci hanno supportato in tutto. E naturalmente il pubblico dell'Aquila e il suo grande cuore».



E’ stata una grande festa, una giornata destinata a restare impressa nella mente degli sportivi e degli appassionati aquilani. Il rugby, ancora una volta, porta la città dell’Aquila sulla grande ribalta nazionale e internazionale, a conferma di una vocazione unica nel suo genere, purtroppo bistrattata tra le mura civiche. L’evento ha richiamato la grande attenzione di tutto il mondo della pallaovale nazionale: sugli spalti, accompagnato dal team manager Gino Troiani, aquilano, anche il ct degli azzurri Conor O'Shea.Fin dalle prime ore della mattina è stata aperto il villaggio all’esterno dello stadio, lungo viale Gran Sasso. Questo ha favorito l’afflusso e il clima di grande festa e goliardia tipico delle manifestazioni rugbistiche internazionali. L’Aquila ha risposto come doveva e come era lecito attendersi, dimostrando ancora una volta quanto sia affamata di grandi eventi e quanto sia in grado di organizzarli al meglio.Madrina della giornata è stata l’attrice Nicoletta Romanoff, molto apprezzata dal pubblico e grande amante del rugby. Sotto il profilo sportivo la gara è stata avvincente nel punteggio, meno sotto il profilo della qualità del gioco. Tanti errori, da una parte e dall’altra, ma alla fine le Zebre, sono riusciti a spuntarla 36-34, con i Dragons gallesi che hanno fallito il piazzato del sorpasso proprio nel recupero.Marcatori: 6’ m Violi tr Canna (7-0); 13’ m Rosser (7-5); 18’ cp Canna (10-5); 19’ m Rosser (10-10); 34’ m Rosser tr Robson (10-19); 40’ m Davies C. tr Robson (10-26); s.t. 4’ m Castello tr Canna (17-26); 11’ m D’Apice (22-29); 16’ m Meyer (27-29); 28’ s.t. cp Robson (27-32), 31’ s.t. m Canna tr Canna (34-32)Zebre Rugby Club: Minozzi, Bellini (28’ s.t. Di Giulio), Bisegni, Castello (cap) (33’ s.t. Bordoli), Venditti, Canna, Violi (37’ s.t. Palazzani), Sisi, Meyer, Sarto, Biagi, Krumov (23’ s.t. Bernabò), Bello (29’ s.t. Tenga), Luus (1’ s.t. D’Apice), Lovotti (Non entrati: Ah-Nau, De Marchi) All. BradleyDragons Rugby: Kirchner, Hewitt, Beard, Edwards, Rosser, Robson, Davies; Evans L., Wainwright, Landman (15’ Basham, ’25 Landman, 5’ s.t. Basham), Hill (cap), Davies (22’ s.t. Williams), Fairbrother (12’ s.t. Suter), Dee, Garrett (30’ s.t. Belcher) (Non entrati: Belcher, Leonard, Goodchild) All. JackmanArbitro: George Clancy (Irish Rugby Football Union)Assistenti: Nigel Correll (Irish Rugby Football Union) e Manuel Bottino (Federazione Italiana Rugby)TMO: Leo Colgan (Irish Rugby Football Union)Calciatori: Canna (Zebre Rugby Club) 3/6, Robson (Dragons) 5/6,Man of the match: Rosser (Dragons)Punti in classifica: Zebre Rugby Club 5, Dragons 2

