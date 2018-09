Fiamme Oro Rugby e Macron oggi incontrano i tifosi a Roma in piazza San Silvestro

Incontro oggi in centro a Roma con le Fiamme Oro Rugby, la squadra della Polizia di Stato che con la SS Lazio 1927 partecipa al campionato Top 12 (la massima serie, insomma) rappresentando la palla ovale al più alto livello nella Capitale. L'appuntamento è per le 18.30 al "Macron store" in piazza San Silvestro per la presentazione della maglia ufficiale per il campionato che inizierà il 15 settembre.



Ci saranno il presidente del club, Armando Forgione, e il ceo di Macron, Gianluca Pavanello, oltre ad alcuni giocatori, al direttore sportivo Claudio Gaudiello e allo staff tecnico guidato Massimo Mascioletti e, sul campo, dal capo allenatori Gianluca Guidi.



Le Fiamme Oro, che puntano a entrare quantomeno nei play off per lo scudetto, con l'abbinamento con Macron vogliono coinvolgere ancora di più i tifosi che avranno la possibilità di indossare l'abbigliamento tecnico e per il tempo libero della squadra. E Macron rafforza ancora il legame con il rugby di vertice che vede il marchio bolognese sul petto dei giocatori della nazionale italiana e di quella scozzese.









