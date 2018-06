Rugby, Mondiale Under 20, oggi l'Italia sfida l'Argentina e insegue la storia Diretta dalle 18.30

di Christian Marchetti

Prima la vittoria contro la Scozia. Quello splendido 27-26 tutta personalità, faccia tosta e "ignoranza". Poi la sconfitta contro l'Inghilterra. Quel massiccio 43-5 per confermare che i maestri, anche a livello giovanile, sono tali non per caso. Ma oggi alle 18.30 (diretta sulla pagina Facebook della Federugby e su therugbychannel.it), l'Italia Under 20 di Fabio Roselli scenderà in campo a Beziers contro l'Argentina per centrare ciò che nessuna nazionale azzurra di categoria è mai riuscita a ottenere, provando a migliorare il già storico ottavo posto iridato della scorsa stagione. Non c'è altro per presentare la terza giornata del Mondiale Junior in corso di svolgimento in Francia, se non calcoli su calcoli per districarsi tra i meandri del regolamento.



Azzurrini e Pumitas occupano entrambi la seconda posizione della pool B con 5 punti, 5 meno dell'Inghilterra. I sudamericani sono in vantaggio nella differenza punti (-5 a -37). In caso di vittoria, l'Italia congelerebbe quella seconda piazza e andrebbe a confrontarsi con le omologhe degli altri due gironi. Al momento Australia (6 punti nella pool A) e Francia (9 nella C). Per una serie di circostanze fantascientifiche che contemplano una biblica debacle francese contro il Sudafrica e, nella pool A, un ko australiano (possibile, anzi quasi inevitabile contro la Nuova Zelanda) e un match turbolento del Galles contro il Giappone (difficile), Lamaro e compagni potrebbero addirittura giocarsi le prime quattro posizioni nella fase successiva.



Altrimenti i piazzamenti dal quinto all'ottavo, più realistici. Nel caso peggiore, e partendo dalla sconfitta con l'Argentina, l'Italia potrebbe addirittura ritrovarsi invischiata nello scontro a quattro per evitare l'unica retrocessione nel Mondiale B. Per scongiurare questa ipotesi occorrerà non concludere la fase a gironi né al quarto posto (ma la Scozia dovrebbe compiere il miracolo con l'Inghilterra) né come la peggiore delle terze e allora si aprirebbero le porte per il play off dalla quinta all'ottava piazza finale.



Mettendo alle spalle il mal di testa da numeri, e concentrandoci sulla sfida con l'Argentina allo "Stade de la Mediterranée", Roselli ha scelto dal primo minuto Alessandro Fusco nel ruolo di estremo. Primo match da titolare anche per Filippo Di Marco, mentre tornano dal primo minuto Casilio, Manni, e De Masi.



Questa la formazione che scenderà in campo:



15 Alessandro FUSCO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)

14 Andrea DE MASI (Mogliano Rugby)

13 Matteo MOSCARDI (FEMI-CZ Rovigo)

12 Damiano MAZZA (Accademia Nazionale Ivan Francescato)

11 Giovanni D’ONOFRIO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)

10 Filippo DI MARCO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)

9 Nicolò CASILIO (Patarò Calvisano)

8 Lodovico MANNI (Mogliano Rugby)

7 Michele LAMARO (Petrarca Padova) - capitano

6 Jacopo BIANCHI (Fiamme Oro Rugby)

5 Matteo CANALI (Rugby Colorno)

4 Niccolò CANNONE (Petrarca Padova)

3 Michele MANCINI PARRI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)

2 Matteo LUCCARDI (Patarò Calvisano)

1 Danilo FISCHETTI (Patarò Calvisano)



A disposizione

16 Niccolò TADDIA (Accademia Nazionale Ivan Francescato)

17 Guido ROMANO (Rugby Colorno)

18 Matteo NOCERA (Accademia Nazionale Ivan Francescato)

19 Davide RUGGERI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)

20 Antoine KOFFI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)

21 Luca CROSATO (Lafert San Donà)

22 Antonio RIZZI (Petrarca Padova)

23 Albert Einstein BATISTA (Rugby Etruschi Livorno 1995)

