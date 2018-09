Rugby, cadono gli Dei All Blacks: il Sud Africa espugna Wellington 34-36 Gli highlights

di Paolo Ricci Bitti

Ohibò: inaspettati segni di vita sul Pianeta Rugby, cannibalizzato in lungo e in largo dagli All Blacks. Le loro imbattibili divinità sono finite a sorpresa in ginocchio davanti al Sud Africa che nel Quattro Nazioni australe ha trionfato 34-36. Sì, persino in trasferta e con un pronostico che farà ricco chi ci aveva messo contro qualche moneta. Gli Springboks si sono imposti nella capitale Wellington come sempre spazzata dal vento del Pacifico: era da nove anni che non riuscivano a mettere il muso davanti ai neozelandesi in casa loro.











Nuova Zelanda: 15 Jordie Barrett, 14 Ben Smith, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Ryan Crotty, 11 Rieko Ioane, 10 Beauden Barrett, 9 Aaron Smith, 8 Kieran Read (cap.), 7 Sam Cane, 6 Liam Squire, 5 Scott Barrett, 4 Samuel Whitelock, 3 Owen Franks, 2 Codie Taylor, 1 Karl Tu’inukuafe

A disposizione: 16 Liam Coltman, 17 Tim Perry, 18 Ofa Tuungafasi, 19 Patrick Tuipulotu, 20 Ardie Savea, 21 TJ Perenara, 22 Jack Goodhue, 23 Damian McKenzie



Marcatori Nuova Zelanda

Mete: J. Barrett (5), A. Smith (16), Ioane (38, 53), Taylor (60), Savea (75)

Conversioni: Barrett (16, 53)



Sudafrica: 15 Willie le Roux, 14 Jesse Kriel, 13 Lukhanyo Am, 12 Damian de Allende, 11 Aphiwe Dyantyi, 10 Handré Pollard, 9 Faf de Klerk, 8 Warren Whiteley, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Siya Kolisi (cap.), 5 Franco Mostert, 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Malcolm Marx, 1 Steven Kitshoff

A disposizione: 16 Bongi Mbonambi, 17 Beast Mtawarira, 18 Wilco Louw, 19 RG Snyman, 20 Francois Louw, 21 Ross Cronjé, 22 Elton Jantjies, 23 Cheslin Kolbe

Marcatori Sudafrica

Mete: Dyantyi (20, 57), Le Roux (25), Marx (32), Kolbe (42)

Conversioni: Pollard (20, 25, 32, 42)



Arbitro: Nigel Owens



