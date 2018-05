Rugby, Mondiale under 20: il capitano Lamaro guida gli azzurrini contro la Scozia per restare nella Top 8

di Christian Marchetti

Da undici mesi a questa parte i ragazzi dell'Under 20 ci danno tante soddisfazioni. Prima li abbiamo visti centrare uno storico ottavo posto ai Mondiali di categoria, poi un altro storico quarto posto nel Sei Nazioni. In mezzo, il cambio del ct: Alessandro Troncon a lasciare il timone a Fabio Roselli. Cambio di allenatore ma non di mentalità. Va da sé che, con un nuovo Mondiale alle porte, al via domani (30 maggio) in Francia, le aspettative siano belle alte. I ragazzi dell'Italia Under 20 debutteranno a Beziers contro i pari età della Scozia.



CATTIVE ABITUDINI - Fino a due anni fa, obiettivo degli azzurrini era quello di evitare la dodicesima piazza e quindi la retrocessione nel "Mondiale B", il Trophy. Lo scorso anno, in Georgia, qualcosa è cambiato grazie a una vittoria sull'Irlanda, un bonus difensivo proprio nel match contro la Scozia e un bonus offensivo (quattro mete) nientemeno che contro la corazzata dei Baby Blacks neozelandesi, nella fase a gironi. Sei punti che proiettarono l'Italia a ben altri lidi e a una finale 7°-8° posto contro il Galles (arbitrata un po' alla carlona nei minuti finali, quando si è deciso il match) vinta dai Dragoncini per 25-24.



LA NUOVA SFIDA - E domani, alle 18.30, allo "Stade de la Mediterranee" di Beziers, quella Scozia strapazzata 45-31 a Bari, appena due mesi fa. Il debutto al World Rugby U20 Championship. Roselli ha ufficializzato la formazione in cui spicca il capitano Michele Lamaro, recentemente eletto miglior giocatore del massimo campionato italiano.

"Sappiamo come giochi la Scozia - le parole del flanker del Petrarca Padova - E’ la stessa squadra che abbiamo battuto a Bari e che adesso ritroviamo in una partita già di grande importanza. Partire con il piede giusto potrebbe valere la possibilità di ottenere un buon piazzamento nel girone”.



Inserita nella Pool B, l'Italia Under 20 affronterà successivamente l’Inghilterra (domenica 3 giugno alle 16.30) e l’Argentina (giovedì 7 alle 18.30). Le partite degli azzurrini saranno trasmesse in diretta sull’account Facebook ufficiale della FIR (raggiungibile cliccando qui) e su The Rugby Channel.



Questa la formazione che scenderà in campo:



15 Michelangelo BIONDELLI (Rugby Viadana 1970)

14 Alessandro FORCUCCI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)

13 Andrea DE MASI (Mogliano Rugby)

12 Damiano MAZZA (Accademia Nazionale Ivan Francescato)

11 Giovanni D’ONOFRIO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)

10 Antonio RIZZI (Petrarca Padova)

9 Nicolò CASILIO (Patarò Calvisano)

8 Lodovico MANNI (Mogliano Rugby)

7 Michele LAMARO (Petrarca Padova) - capitano

6 Jacopo BIANCHI (Fiamme Oro Rugby)

5 Edoardo IACHIZZI (Usap Perpignan)

4 Niccolò Cannone (Patrarca Padova)

3 Michele MANCINI PARRI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)

2 Matteo LUCCARDI (Patarò Calvisano)

1 Danilo FISCHETTI (Patarò Calvisano)



A disposizione

16 Niccolò TADDIA (Accademia Nazionale Ivan Francescato)

17 Guido ROMANO (Rugby Colorno)

18 Matteo NOCERA (Accademia Nazionale Ivan Francescato)

19 Matteo CANALI (Rugby Colorno)

20 Antoine KOFFI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)

21 Luca CROSATO (Lafert San Donà)

22 Filippo DI MARCO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)

23 Tommaso COPPO (Petrarca Padova)

