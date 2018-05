Rugby, Mondiale Under 20, l'Italia parte alla grande: sconfitta la Scozia allo scadere

di Christian Marchetti

Nel libro di storia del rugby italiano, i match chiusi allo scadere occupano le pagine più oscure. Racconti di debacle, malagestione dei momenti chiave, gomiti da rosicchiare. A Beziers, l'Italia Under 20 inverte clamorosamente la tendenza. A tempo scaduto, Taddia segna la meta del successo e gli azzurrini sconfiggono 27-26 la Scozia al debutto nel Mondiale di categoria 2018. Non solo: successo con bonus offensivo, da 5 punti, e bissato il trionfo di due mesi fa al Sei Nazioni. Quello che ha consegnato lo storico quarto posto al Championship dei giovani. I ragazzi di Fabio Roselli, insomma, dimostrano di avere il vizio di vincere (neanche questa è male come inversione di tendenza) e la volontà di confermarsi tra le prime otto squadre del pianeta.



Rabbia agonistica e la faccia da schiaffi di chi non si dà mai per vinto. Queste le chiavi dell'affermazione di Lamaro e compagni. Che vanno sotto dopo nemmeno nove minuti per un calcio di Chapman (ma il mediano di mischia dei baby highlanders ne ha già sbagliato un altro quattro minuti prima), falliscono con Rizzi il calcio del 3-3 e una meta praticamente fatta con Rizzi, per poi essere premiati con una meta tecnica. Alla mezz'ora è 7-3 per l'Italia. I nipotini di Sean Connery rispondono alla grande: prima sorpassano con una bella maul finalizzata al meglio da Dunbar, poi approfittano di un buco azzurro con Chapman per il momentaneo 13-7. Come se non bastasse, in casa Italia c'è anche un giallo a D'Onofrio poco prima dell'intervallo.



Botta e risposta Rizzi-Chapman dalla piazzola e il parziale dice 16-10. Che diventa 23-10 con la meta di Dewhirst. Il -13 non spaventa l'Italia. Non spaventa nemmeno i ragazzi che subentrano dalla panchina: è tutta personalità, infatti, quella che dimostra Di Marco, subentrato in mediana a Rizzi, imbeccando D’Onofrio che segna in mezzo ai pali. Con la trasformazione fa 23-17; 26-17 con il calcio di Chapman poco dopo. Sono gli ultimi punti scozzesi. Perché da qui in poi c'è solo la truppa azzurra. Forcucci segna il 26-22, ma D’Onofrio va solo vicino al sorpasso e arriva anche un altro giallo per lo stesso Forcucci oltre all'infortunio di Lamaro. Pur chiudendo in inferiorità numerica, gli azzurrini riescono a incassare l'espulsione temporanea di Walker ma, soprattutto, la meta degli avanti con Taddia, anche questa da maul. Non c'è più tempo, l'Italia vince.



Domenica 3 giugno, alle 16.30, la cima Coppi della pool B: ci sarà l'Inghilterra, devastante 39-18 contro l'Argentina.



SCOZIA-ITALIA 26-27 (13-7)

Scozia: Dewhirst; Trotter, Hutchison, McDowall (cap.), Rowe; Thompson (68’ McLelland), Chapman; Onojaife (71’ Graham), Darge, Hughes; Hodgson (71’ Jupp), Johnson; Richardson (41’ Walker), Scott (68’ Smith), Dunbar (55’ Grahamslaw). All.: Redpath.

Italia: Biondelli; Forcucci, De Masi, Mazza, D’Onofrio; Rizzi (57’ Di Marco), Casilio (76’ Crosato); Manni, Lamaro (cap.) (79’ Bianchi), Bianchi (55’ Koffi); Iachizzi (47’ Canali), Cannone; Mancini Parri (55’ Nocera), Luccardi (55’ Taddia), Fischetti (79’ Romano). All.: Roselli

Arbitro: Pali Deluca (Argentina)

Marcatori: 9’ c.p. Chapman (3-0), 28’ meta tecnica Italia (3-7), 33’ m. Dunbar (8-7), 38’ m. Chapman (13-7); 44’ c.p. Rizzi (13-10), 50’ c.p. Chapman (16-10), 52’ m. Dewhirst tr. Chapman (23-10), 58’ m. D’Onofrio tr. Di Marco (23-17), 62’ c.p. Champan (26-17), 64’ m. Forcucci (26-22), 83’ m. Taddia (26-27).

Note - espulsioni temporanee: 39’ D’Onofrio, 75’ Forcucci, 81’ Walker. Calciatori: Chapman 4/7; Rizzi 1/2, Di Marco 1/1. Punti in classifica: Scozia 1, Italia 5.

