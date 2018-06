Rugby, Mondiali Under 20, missione compiuta: l'Italia batte l'Argentina e si conferma nell'Olimpo della Top 8, ora tocca all'Australia

di Christian Marchetti

Cominciano ad annoiare, vincono sempre... Lo scriviamo solo perché fa un certo effetto farlo, perché di una Nazionale di rugby che vince non ne avremo mai abbastanza. E la Nazionale in questione è l'Italia Under 20 di Fabio Roselli e Andrea Moretti che, sconfiggendo per 30-26 l'Argentina, nell'ultima giornata della fase a gironi del Mondiale di categoria in corso di svolgimento in Francia, si conferma tra le prime otto squadre del pianeta. Martedì 12 giugno, alle 16.30, a Narbonne, giocherà contro l'Australia il primo match per i piazzamenti dal quinto all'ottavo.

Insomma, c'è la possibilità di fare meglio dell'anno scorso, di quel brillante ottavo posto che non era mai stato raggiunto prima.



A dire il vero, con il successo sui Pumitas con bonus offensivo (5 punti contro i 2 dei sudamericani per via delle quattro mete segnate e la sconfitta con meno di 8 punti di scarto) Lamaro e soci passano alla fase successiva come seconda migliore seconda classificata tra le tre pool e quinta nella classifica virtuale. Sfiorato, ma proprio di un capello, l'acceso alle quattro semifinaliste: roba da vertigini. In tutto 10 i punti in cascina nella pool B, 5 meno della capolista Inghilterra, 3 in più rispetto proprio alla squadra albiceleste. Nella pool A, le prime due sono Nuova Zelanda e Galles (14 punti e 8); nella C, sorprendentemente la Francia seguita dal Sudafrica (14 punti a 11).



Tutto fuorché una passeggiata con l'Argentina, che va in meta già al 2' sebbene il TMO annulli ravvisando un in avanti su passaggio decisivo. Due minuti più tardi tocca agli azzurrini: D'Onofrio affonda sulla sinistra e imbecca Mazza. Di Marco sbaglia la trasformazione, ma il 5-0 è comunque importante. Per complicarsi la vita, gli italiani buscano il consueto giallo (stavolta tocca a Bianchi, placcaggio alto, siamo appena al 10') ma pur in inferiorità numerica, manovrando ancora sulla sinistra, trovano la meta di D'Onofrio, attivato da un grande Di Marco, autore anche della trasformazione per il momentaneo 12-0. Che alla mezz'ora diventa 19-0: Italia tracimante in mischia chiusa, Manni mette il sigillo dopo la linea. C'è anche l'Argentina, che al 34', grazie a una bella giocata alla mano, pesca il jolly con Herrera: 19-5. Ma l'ultima firma prima dell'intervallo è il piazzato di Di Marco per il 22-5.



Il secondo tempo è un luna park. Comincia l'Argentina: meta di Santiago Carreras su chirurgico calcio all'ala di Grandona (Daireaux trasforma e 22-12). Poco dopo replica l'Italia: Di Marco mette in moto il triangolo allargato e l'ovale finisce a Mazza per la sua seconda meta personale, la quarta del team che vale il bonus (27-12). Nuova risposta argentina con l'altro Carreras, Mateo, che s'inventa un numero da circo con un calcetto per la meta del 27-19 (la trasforma De La Vega Mendia). Rizzi, dalla piazzola, mette i 3 punti della sicurezza. A due minuti dal termine succede di tutto: Koffi, appena entrato, rimedia il secondo giallo della serata; i pumitas ne approfittano con Mendy (30-26) e mettono su un monologo. Ma il punteggio resta quello. Quell'Italia dei giovani che sa solo vincere è ancora ai piani alti del rugby planetario.



Beziers (Francia), “Stade de la Mediterranee” – giovedì 7 giugno

World Rugby U20 Championship, III giornata Pool B

Italia U20 v Argentina U20 30-26 (22-5)

Marcatori: p.t. 4’ m. Mazza (5-0); 19’ m D’Onofrio tr. Di Marco (12-0); 31’ m. Manni tr. Di Marco (19-0); 34’ m. Herrera (19-5); 38’ c.p. Di Marco (22-5); s.t. 42’ m. Carreras S. tr. Daireaux (22-12); 52’ m. Mazza (27-12); 65’ m. Carreras M. tr. De La Vega Mendia (27-19); 71’ c.p. Rizzi (30-19); 79’ m. Mendy tr. De La Vega Mendia (30-26)

Italia U20: Fusco; De Masi (49’ Batista), Moscardi, Mazza, D’Onofrio; Di Marco (56’ Rizzi), Casilio (66’ Crosato); Manni (77’ Koffi), Lamaro (cap.), Bianchi (55’ Ruggeri); Canali, Cannone; Mancini Parri (55’ Nocera), Luccardi (59’ Taddia), Fischetti (68’ Romano)

All. Fabio Roselli

Argentina U20: Carreras S. ; Herrera, Castro (67’ Mendy), Chocobares, Carreras M.; Daireaux (55’ De La Vega Mendia), Garcia (41’ Nogues); Pedemonte, Grondona, De La Vega (cap.); Paulos, Ochoa (62’ Ruiz); Vivas (41’ Sordoni), Oviedo, Martinez (45’ Hughes)

A disposizione non entrati: Milet, Molina

All. Jose Pellicena

Arb. Sean Gallagher (Irlanda)

Cartellini: al 10’ giallo a Bianchi (Italia U20); al 78’ giallo a Koffi (Italia U20)

Calciatori: Di Marco (Italia U20) 3/5; Daireaux (Argentina U20) 1/2; De La Vega Mendia (Argentina U20) 1/2; Rizzi (Italia U20) 1/1

Punti conquistati in classifica: Italia U20 5; Argentina U20 2

