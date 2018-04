L'Aquila, le Zebre e i Dragoni: il grande rugby torna al Fattori, in migliaia per la sfida ai gallesi nella coppa europea Top 14

di Stefano Dascoli

L'Aquila, le Zebre e i Dragoni: rugby da favola al Fattori che sabato 14 aprile torna per un giorno a essere la capitale italiana della palla ovale con un doppio evento che ha già fatto vendere oltre duemila biglietti.



Alle 14,30 si giocherà l'ottava giornata del campionato nazionale di Serie A, con il match tra L'Aquila Rugby Club e Cus Genova; a seguire, per la prima volta in Centro Italia, a essere precisi al di sotto del Po, una partita del torneo celtico Guinness Pro14, la competizione professionistica delle federazioni di Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica: la franchigia federale Zebre Rugby Club sfiderà i gallesi del Newsport Gwent Dragons.



Nelle Zebre milita anche Giovambattista Venditti, poderoso trequarti ala nato e cresciuto ad Avezzano. Nello staff tecnico ci sono gli ex azzurri del leggendario gruppo di Coste, Alessandro Troncon (allenatore dei tre quarti) e Andrea De Rossi (team manager). Sugli spalti ci sarà anche il commissario tecnico della nazionale italiana Conor O'Shea. L’attesa è alta: la prevendita ha superato quota duemila, e all'esterno del Fattori, su viale Gran Sasso, sarà allestito il Peroni Village, un villaggio del III Tempo con street food, birra, animazione, gonfiabili e musica, dalle 12 a mezzanotte.



«L'idea di disputare all'Aquila l'incontro con i Dragons ci è venuta lo scorso settembre - ha spiegato l'amministratore unico delle Zebre Andrea Dalledonne -. Dall'anno scorso le Zebre sono tornate in pieno sotto l'egida della Fir e questo passaggio ci ha portato a ripensare il ruolo che deve avere una franchigia federale. Questa deve essere la squadra di tutta l'Italia, non solo del nord. E quando abbiamo riflettuto su dove poter giocare ci è venuto naturale scegliere L'Aquila, una città dove si vive e respira rugby, una delle capitali di questo sport. E' la prima volta che le Zebre scendono sotto il Po, vi assicuro che spostare un incontro di Pro14 non è una cosa facile dal punto di vista organizzativo».



L’ex neroverde Totò Perugini, vicepresidente federale, è uno dei fautori dell’evento: «In questo momento di crisi è importante far capire ai ragazzi i principi che il rugby può trasmettere e L'Aquila, con la sua tradizione e la sua storia, si è sempre fatta portatrice, in Italia e in Europa, del vero spirito del nostro sport. Siamo felicissimi essere qui, speriamo possa esserci tanta gente». La giornata avrà una madrina speciale: l’attrice Nicoletta Romanoff, una delle giovani attrici più amate dal pubblico italiano e grande appassionata di rugby. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 17.

