Agli Internazionali non c'è un diavolo per capello: i “tagli” più richiesti dalle star

di Luisa Mosello

Internazionali di testa. Come dire quando il tennis ha un diavolo per capello e fra un dritto e rovescio la chioma dei tennisti al Foro Italico è sempre sotto tiro. Ma nessun problema. Per ogni evenienza ci sono Giuseppe e Carlo Tessier che con le loro mani, e forbici, d'oro intervengono prontamente ed esaudiscono i desideri di ogni atleta. Presenza fissa e molto apprezzata da 5 anni hanno due spazi uno all'interno dell'area giocatori presso la Sala delle armi riservato agli atleti, l'altro accanto al Centrale aperto a tutti. Ed è qui che son passati qualche giorno fa campioni e campionesse della racchetta di oggi e di ieri per dare una sistematina ai capelli. Rafael Nadal li ha voluti tagliare (" Ma non li vuole mai troppo corti" rivelava Giuseppe Tessier) mentre Novak Djokovich, che è vegano e per la chioma unicamente prodotti naturali, ha chiesto solo una sforbiciatina come il tennista pakistano Aisam-ul-Haq Qureshi.



Sul versante rosa ci ha dato un bel taglio la spagnola Maria José Martinez Sánchez che ha chiesto un carrè alla nuca per il suo caschetto biondo mentre l'americana Varvara Lepchenko si è concessa solo una piega.

Fra le ex tenniste è passata nel salone del Villaggio anche Mara Santangelo e a lei come a tutti gli altri i coiffeur della racchetta hanno dispensato consigli per mantenere sempre in forma le chiome con shampo e balsami nutrienti ad hoc per i lavaggi frequenti di cui hanno necessità gli sportivi.

Fra i look in campo nessuna grossa novità. Fra le donne, spesso in coda di cavallo, risaltavano i capelli fluenti con le treccine di Williams Venus e il suo ciuffetto a zampillo. Fra gli uomini ammiratissima la cascata di riccioli del greco Stefanos Tsitsipas simile a un moderno angelo sotto rete.

