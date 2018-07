Fognini trionfa a Bastad: batte Gasquet e sfiora il suo best ranking

Fabio Fognini esulta sulla terra rossa svedese di Bastad. Il ligure entra nell'albo d'oro dello “SkiStar Swedish Open”, torneo ATP 250 con un montepremi di 501.345 euro, dopo aver battuto in finale il francese Richard Gasquet, numero 29 Atp e quarto favorito del seeding. Il 31enne di Arma di Taggia, numero 15 del ranking mondiale e terza testa di serie, si è imposto 6-3 3-6 6-1, in un'ora e 48 minuti, mettendo a segno il secondo successo con il 32enne di Beziers in altrettante sfide sul "rosso" (due pari invece il computo totale dei testa a testa). Per il ligure è il settimo trofeo in carriera su 16 finali disputate, il secondo in questa stagione dopo quello conquistato lo scorso febbraio a San Paolo, battendo in finale il cileno Nicolas Jarry. Con questa vittoria Fognini tornerà numero 14 della classifica mondiale, a soli 10 punti dalla 13esima posizione, suo best ranking.



Fognini, in coppia con Simone Bolelli, è in finale anche nel doppio: i due azzurri si giocano il titolo con la coppia seconda favorita del tabellone, quella composta dal cileno Julio Pealta e dall'argentino Horacio Zeballos. Per Fabio e Simone è l'ottava finale raggiunta insieme (la 13esima complessiva per il ligure, l'11esima per il bolognese): i due hanno già conquistato tre titoli, tra cui quello agli Australian Open del 2015. SuperTennis trasmetterà in diretta anche la finale di doppio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA