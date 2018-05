Ginevra, Fognini vola in semifinale e ritrova Gojowczyk

Continua il buon momento di forma di Fabio Fognini. L'azzurro, in tabellone come seconda testa di serie, centra la semifinale all'Atp 250 di Ginevra, dopo aver battuto nei quarti 7-6 (3) 7-6 (5) l'americano Tennys Sandgren, numero 55 del mondo.



In semifinala, Fognini ritrova il tedesco Peter Gojowczyk, numero 49 del mondo, appena battuto al Foro Italico in quello che è il loro unico precedente. Gojowczyk, nel suo quarto di finale, ha avuto la meglio sull'altro azzurro Andreas Seppi, superato in tre set con il punteggio di 6-3 6-7 6-3.

