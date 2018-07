Atp Bastad, Fognini vola in finale: Verdasco battuto in 3 set

Fabio Fognini è in finale allo “SkiStar Swedish Open”, torneo ATP 250 con un montepremi di 501.345 euro in corso sulla terra rossa di Bastad, in Svezia. Il 31enne di Arma di Taggia, numero 15 del ranking mondiale e terza testa di serie, si è imposto in semifinale per 6-1 4-6 7-5, in poco più di due ore e un quarto di gioco, sullo spagnolo Fernando Verdasco, numero 33 Atp e quinto favorito del seeding, mettendo a segno il primo successo sul "rosso" contro il 34enne madrileno, che si era imposto anche lo scorso febbraio nelle semifinali di Rio de Janeiro. Partita complicata, giocata bene a fasi alterne dai due protagonisti: Fabio, che nel set decisivo ha sprecato per due volte un break di vantaggio, ha chiuso al secondo match-point (il primo lo aveva cancellato Verdasco con un ace). Quella di domenica per il ligure sarà la 16esima finale in carriera - 6 i trofei già conquistati, l'ultimo a febbraio a San Paolo, battendo in finale il cileno Jarry - la seconda in questa stagione dopo quella raggiunta in terra brasiliana.





