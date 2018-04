Budapest, Seppi travolge Youzhny: tre azzurri ai quarti di finale

Andreas Seppi accede ai quarti di finale del Gazprom Hungarian Open (terra rossa, montepremi di 501.345 euro), in corso di svolgimento a Budapest, in Ungheria. Il tennista azzurro, numero 55 del mondo, ha superato 6-1 6-2, dopo un'ora e 4 minuti di gioco, il russo Mikhail Youzhny numero 100 della classifica mondiale. Seppi è il terzo azzurro a staccare il pass per i quarti dopo Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato.

