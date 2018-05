Atp Ginevra, Fognini stop in semifinale: battuto dal tedesco Gojowczyk

Dopo Roma, la caduta a Ginevra. Si ferma in semifinale il cammino di Fabio Fognini nel torneo Atp 250 in Svizzera. Il tennista di Arma di Taggia, numero 19 Atp e seconda testa di serie è stato battuto dal tedesco Peter Gojowczyk, numero 49 Atp, con un doppio 6-4 in poco più di un'ora e mezza di gioco. Il 28enne di Monaco di Baviera si è preso la rivincita per la sconfitta rimediata negli ottavi a Roma la scorsa settimana con l'azzurro. Per Gojowczyk sarà la terza finale in carriera.

