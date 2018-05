Atp Istanbul, Fabbiano eliminato ai quarti da Chardy

Niente da fare per Thomas Fabbiano nei quarti di finale della «Teb BNP Paribas Istanbul Cup», torneo Atp 250 con un montepremi di 426.145 euro in corso sulla terra rossa della metropoli turca. Il 28enne di San Giorgio Ionico, numero 100 del ranking mondiale, dopo aver eliminato il russo Mikhail Youzhny, numero 99 Atp, e il bosniaco Damir Dzumhur, numero 32 Atp e seconda testa di serie del torneo, ha trovato disco rosso nei quarti - seconda volta in carriera per lui a livello Atp dopo quelli raggiunti a Chennai a inizio 2016 - di fronte al francese Jeremy Chardy, numero 87 della classifica mondiale: 62 62 il punteggio, in un'ora e 17 minuti, in favore del 31enne di Pau, che ritrova così una semifinale nel circuito maggiore dopo oltre tre anni.

